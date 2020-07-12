صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 9 وفيات و 167 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/12 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير ———- ٢البياع ———- ٧التاجي ——— ١التراث ——— ١الحرية ——— ٧الدورة ——— ٩الدولعي ——— ٢الرحمانية ——- ٣السيدية ——— ٤الشالجية ——- ١الشرطة الرابعة ——- ١الشعلة ——- ١٢الطارمية ——- ٧الطوبجي —— ٢العامرية ——- ٨العطيفية ——-٧الغزالية ——— ١٢القادسية ——- ٢الكاظمية ——- ٩الكرخ ———- ١المحمودية —— ٣المعالف ——— ١المنصور ——— ٣اليرموك ——— ٩جكوك ———- ٥حي الجامعة ——- ١حي الجهاد ——— ١٠حي العامل ——— ١٥حي العدل ———- ٣سويب ————— ١شارع حيفا———- ١سكنة جانب الرصافة ——— ١٨

الوفيات:- وفاة/٧٣سنة/ذكر/المسبح/محلة٢٢٩- وفاة/٦١سنة/انثى/الشعلة/محلة٤٦٠- وفاة/٨٣سنة/انثى/الدورة/محلة٨٣٢- وفاة/٦٢سنة/انثى/البياع/قرب جامع الامام الصادق.- وفاة/٧٦سنة/ذكر/الغزالية/محلة ٦٨١- وفاة/٦٠سنة/انثى/الغزالية/محلة٦٧٣- وفاة/٧٠سنة/انثى/الكاظمية/محلة٤٢٠- وفاة/٥٣سنة/انثى/الحرية/محلة٤١٦- وفاة/٧٠سنة/ذكر/حي العامل/محلة٨٥٠

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