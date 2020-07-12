2020/07/12 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة شهدت كربلاء المقدسة افتتاح مشروع بناية الحياة الرابعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة الإمام الحسين الطبية من قبل العتبة العباسية المقدسة.وقال الامين العام للعتبة محمد الاشيقر في المؤتمر الصحفي لافتتاح الردهة وحضرته /المعلومة/، إن “الردهة التي تتكون من ٤٩ سريرا تم إنجازها في وقت قياسي وضمن المواصفات الفنية والطبية التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ردهة لعلاج مصابي كورونا بسعة ٤٩ سريرا في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ردهة لعلاج مصابي كورونا بسعة ٤٩ سريرا في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).