2020/07/12 | 21:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمناسبة وفاة القنصل المصري في اربيل احمد حارس.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني بعث اليوم الأحد رسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزاه فيها بوفاة القنصل المصري في اربيل احمد حارس، معرباً عن مواساته بوفاة الفقيد الذي توفي أمس في مصر.

وأبلغ مصدر في مكتب العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم وكالة شفق نيوز، أن القنصل المصري توفي نتيجة أزمة قلبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعزي السيسي بوفاة القنصل المصري في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعزي السيسي بوفاة القنصل المصري في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).