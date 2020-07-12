إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان وابنتها بكورونا

2020/07/12 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثبتت الفحوص،اليوم الاحد، إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان وابنتها بفيروس كورونا بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج من كوفيد-19.وقال راجيش توب وزير الصحة بولاية ماهاراشترا في تغريدة على تويتر إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.ولم […]

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