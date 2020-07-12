مايك بيل يطالب بتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران

2020/07/12 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مستشار وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإيرانية مايك بيل، على ضرورة تمديد حظر توريد السلاح التقليدي إلى إيران.

وأكد بيل في تصريح، قال انه يمثل وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن موقف الإدارة الأميركية الرسمي، أكد ان إيران وعلى الرغم من الحظر المفروض عليها، فإنها واصلت تزويد السلاح والصواريخ لـما وصفها بمجموعاتها المارقة في العراق واليمن ولبنان، مستغلة غض الطرف على حد تعبيره، لتزيد من توريد السلاح بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتابع بيل، قائلا انه وعلى الرغم من اعتقاده بأن الحرب ليست بحد ذاتها ناجحة دائما، فأن الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية وحدها لا تنجح في وضع حد لطهران، مضيفا ما نصه “تصوروا لو رفع الحظر كيف ستتحرك أساطيل الأسلحة الإيرانية في المنطقة من دون رادع”.

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