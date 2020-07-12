العراق: التربية تعتبر العام الدراسي الحالي “عدم رسوب” إختياري لطلبة المرحلة الاعدادية

2020/07/12 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة للذين لا يرغبون بإدائها في الدورين الاول والثاني.

وأوضح بيان للوزارة، إن اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أوعزت للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باستلام طلبات الذين لا يرغبون بإداء الامتحانات النهائية لهذا العام، على أن يكون الطلب مقترن بتوقيع ولي أمر الطالب، واشارة الوزارة الى ان ذلك القرار يهدف للحفاظ على سلامة الطلبة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

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