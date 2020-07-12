الحمداني يؤكد تأمين الحصص المائية لانعاش الواقع الزراعي في كربلاء

2020/07/12 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مساء الأحد ، تأمين الحصص المائية لذنائب الأنهر والجداول لإنعاش الواقع الزراعي في محافظة كربلاء .وقال الحمداني ، بحثنا مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ونائبه الاول وعدد من الوجهاء والمزارعين الواقع الاروائي في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها […]

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