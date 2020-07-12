2020/07/12 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصدرت وزارة الكهرباء موقف تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق.واوضحت في بيان الاتي :- بغداد: ٩ ساعات.- البصرة: ١٤ ساعة- ذي قار: ٩ ساعات.- ميسان: ١٠ ساعات.- المُثنى: ٩ ساعات.- الديوانية: ١١ ساعة.- النجف: ١٠ ساعات. - كربلاء: ١٠ ساعات.- بابل: ٩ ساعات.- ديالى: ٩ ساعات.- واسط: ١٠ ساعات.- صلاح الدين: ١٨ ساعة.- الانبار: ١٩ ساعة.- نينوى: ١٧ ساعة.- كركوك: ٢٠ ساعة- اربيل : ٢٢ ساعة.- السليمانية: ٢٠ ساعة.- دهوك: ٢٢ ساعة.

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