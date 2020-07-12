نائب:حكومة الكاظمي تنصلت عن دعم الفقراء خلال جائحة “كورونا”.. ازمة الكهرباء ستسقطها

2020/07/12 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب باسم خشان، الاحد، بان حكومة الكاظمي تنصلت عن دعم الفقراء في ازمة كورونا.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يمر بازمات متعاقبة وشديدة جدا على الفقراء خاصة بسبب تداعيات كورونا التي دفعت الاف العوائل الى مادون خط الفقر يرافقها البطالة العالية لافتا الى حكومة الكاظمي تنصلت عن دعم الفقراء في […]

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