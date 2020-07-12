غداً … فساد الكهرباء على طاولة البرلمان

2020/07/12 | 21:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يعقد البرلمان اجتماعا موسعا، يوم غد الاثنين، لمناقشة والبحث في فساد عقود الكهرباء طيلة السنوات الماضية، بعد التدهور الحاصل في الطاقة.وذكر مراسل /المعلومة/، ان “النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي سيترأس يوم غد الاثنين 13 تموز 2020 / الساعة الواحدة ظهرا في مبنى مجلس النواب ، اجتماعا موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع […]

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