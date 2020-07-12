2020/07/12 | 21:46 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد يعقد البرلمان اجتماعا موسعا، يوم غد الاثنين، لمناقشة والبحث في فساد عقود الكهرباء طيلة السنوات الماضية، بعد التدهور الحاصل في الطاقة.
وذكر مراسل /المعلومة/، ان “النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي سيترأس يوم غد الاثنين 13 تموز 2020 / الساعة الواحدة ظهرا في مبنى مجلس النواب ، اجتماعا موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع […]
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وذكر مراسل /المعلومة/، ان “النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي سيترأس يوم غد الاثنين 13 تموز 2020 / الساعة الواحدة ظهرا في مبنى مجلس النواب ، اجتماعا موسعا للتحقيق والتدقيق بجميع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً … فساد الكهرباء على طاولة البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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