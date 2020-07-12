الإعلام الامني تكشف عن عملية عسكرية في بغداد راح ضحيتها ضابط كبير

2020/07/12 | 21:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية ( خلية الصقور ، استخبارات بغداد ) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد، تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، […]

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