مقتل 5 انتحاريين بعملية مسنودة بطيران دولي مسيّر جنوب غربي بغداد

2020/07/12 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن مقتل 5 انتحاريين بعملية وصفتها بالنوعية جنوب غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية ( خلية الصقور ، استخبارات بغداد ) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "القوات العراقية، تمكنت خلال العملية من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله".

وتابعت الخلية أن "هذه العملية وقد أسفرت أيضاً استشهاد ضابط برتبة مقدم مِن الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور".

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