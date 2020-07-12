سيناريوهات مابعد فوز أو خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية القادمة؟

2020/07/12 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال العربي، طلال أبوغزالة، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، وقال “سنعيش الفترة القادمة برئاسة ترامب”.وتحدث أبو غزالة، في تصريحات صحفية، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، التي من المفترض أن تجرى في 3 نوفمبر المقبل. وقال إن “الانتخابات هذه المرة ستكون مميزة، ستكون مختلفة عن السنوات …

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