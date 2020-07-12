الاعلام الأمني تعلن مقتل 5 انتحاريين بعملية امنية جنوب غرب بغداد

2020/07/12 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل 5 انتحاريين بعملية امنية جنوب غربي بغداد.

وقال بيان للخلية إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية ( خلية الصقور ، استخبارات بغداد ) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان جنوب غربي العاصمة بغداد".

واضاف " ان هذه القوات تمكنت خلال العملية من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله، وقد أسفرت هذه العملية أيضاً عن استشهاد ضابط برتبة مقدم مِن الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور".

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بغداد اليوم - بغداد

ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني وتطرق لملفي التظاهرات والاغتيالات.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، حصيلة اليوم الثاني من عمليات ابطال العراق الرابعة، فيما اشار إلى مقتل منتسبين إثنين بانفجار عبوات ناسفة خلال سير العمليات.

وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، بأن تهريب المخدرات عبر محافظة ديالى لم يتوقف.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظة ديالى تحولت إلى معبر لدخول المخدرات الى العمق الع

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