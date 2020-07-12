2020/07/12 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم
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عزى النائب المستقل، بسام خشان، الأحد (12 تموز 2020)، ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد إلى الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يحدد فئتين تقفان وراء تراجع تجهيز الكهرباء ويؤكد: احدهما مدعومة من مدراء بالوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
عزى النائب المستقل، بسام خشان، الأحد (12 تموز 2020)، ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد إلى الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يحدد فئتين تقفان وراء تراجع تجهيز الكهرباء ويؤكد: احدهما مدعومة من مدراء بالوزارة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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