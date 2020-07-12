نائب يحدد فئتين تقفان وراء تراجع تجهيز الكهرباء ويؤكد: احدهما مدعومة من مدراء بالوزارة

2020/07/12 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عزى النائب المستقل، بسام خشان، الأحد (12 تموز 2020)، ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد إلى الت...





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