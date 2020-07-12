مصر تنعي قنصلها لدى اربيل

2020/07/12 | 22:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية المصرية

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