2020/07/12 | 22:04 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل 5 انتحاريين خلال عملية امنية جنوب غربي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 22:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 انتحاريين خلال عملية امنية جنوب غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 انتحاريين خلال عملية امنية جنوب غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 انتحاريين خلال عملية امنية جنوب غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).