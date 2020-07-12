الحداد: إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين إنتهاك لحقوق الإنسان

2020/07/12 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد اليوم الاحد، ان إستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مخالفة دستورية وإنتهاك لحقوق الإنسان.وقال الحداد في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نستنكر لما جرى من تجاوز بالقوة على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مما أدى للأسف إلى سقوط ضحايا وجرحى”، مؤكداً ، أن “الدستور العراقي كفل حق التظاهر …

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