وثيقة.. القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق مسؤول

2020/07/12 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، يوم الأحد، مذكرة قبض بحق مدير عام مشاريع الانتاج في وزارة الكهرباء سابقاً بتهمة اهانة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وسبق أن أقام رئيس الجمهورية دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي محمد فوزي الزيدي وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية، بحسب ما صرح به مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.

واعتبر المصدر أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية.

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