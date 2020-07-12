تعرف على مواصفات سيارة كروس من كورولا

2020/07/12 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة فاجأت شركة تويوتا عشاق سيارات Corolla الشهيرة، وكشفت عن نسخة جديدة من هذه السيارات بهيكل كروس أوفر يجعل منها مركبة عائلية مميزة.ويرى الخبراء أن تويوتا مع تحديثها لـ Corolla قررت خلق منافس قوي لسيارات Honda HR-V وMazda CX-30 وNissan Kicks اليابانية التي تعتبر من بين أكثر مركبات الكروس أوفر مبيعا في العالم.[…]

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