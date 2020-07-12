شاهد بالصور: افتتاح ساحة الفردوس بعد أشهر من خضوعها لاعادة التأهيل.. هكذا بدت كما لم تراها سابقًا

2020/07/12 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، افتتاح ساحة الفردوس بشكل رسمي بعد إعادة تأهيلها باشراف من قبل امانة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، بعد اشهر طويلة من خضوعها للصيانة.وذكر بيان مشترك، صادر عن امانة بغداد والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية: “نعلن […]

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