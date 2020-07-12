إحباط هجوم ارهابي على قاعدة حميميم في سوريا

2020/07/12 | 22:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، إحباط هجوم شنه ارهابيون من منطقة إدلب شمال غرب سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي، في بيان أصدره مساء الأحد: “تواصل الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب […]

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