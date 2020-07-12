2020/07/12 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن عمليات أبطال العراق في مرحلتها الرابعة مستمرة حتى تحقيق الأهداف كافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة: عمليات أبطال العراق مستمرة حتى تحقيق الأهداف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة: عمليات أبطال العراق مستمرة حتى تحقيق الأهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).