2020/07/12 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت شركة Oppo الصينية مؤخرا عن هاتف مميز طورته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.ويأتي هاتف Oppo A91 الجديد بهيكل أنيق يزن 172 غ، أبعاده (160/73/7.9) مم، ومحمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.كما حصل هذا الجهاز على شاشة AMОLED بمقاس 6.4 بوصة دقة العرض فيها تعادل (1080/2400) بيكسل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المنافس الجديد لهواتف سامسونغ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المنافس الجديد لهواتف سامسونغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).