2020/07/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغيرة العراقية -فائز جواد ماشدني في احد برامج قناة ( الشرقية ) وهي تتابع وتسلط الضوء على المبادرات الانسانية وابطالها عدد من المواطنين وبمبادراتهم الانسانية اثبتوا انهم اهل للتكافل مع ابناء جلدتهم من المحتاجين والمعوزين الذين ضاقت بهم سبل العيش في وقت تضاعفت فيه نسب تحت خط الفقر فراحت مبادرات انسانية تثلج القلوب وتؤكد ان […]

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