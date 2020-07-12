2020/07/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيازي مشغول بأدرينالين دمشق – الزمان كشف الممثل يحيى بيازي ان (مسرحية أدرينالين المسرحية الأولى التي يشارك فيها بعد 15 سنة من التخرج) .وعن سبب عدم مشاركته المسرحية لحد الآن اوضح ان (ذلك لأن الخشبة سرقته باختصاص الرقص المسرحي أكثر من التمثيل إضافة إلى أن أغلب العروض التي كانت منذ تخرجه كانت غير مشجــــــعة […]

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