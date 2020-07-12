2020/07/12 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت يغيّب حسين سلمان إثر إصابته بكورونا بغداد – الزمان نعت الاوساط الفنية والثقافية السينمائي والأكاديمي حسين سلمان الذي غيبه الموت مساء السبت بعد اصابته بفايروس كورونا .وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في برقية التعزية التي نقلها المكتب الإعلامي ( إن رحيل الأكاديمي والمخرج حسين السلمان يمثل خسارة للحركة السينمائية في العراق) .[…]

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