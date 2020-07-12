التميمي تحدد موعد اجتماع اللجنة المالية لمناقشة 6 محاور وتطالب بصرف رواتب الصحة

2020/07/12 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حددت النائب عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، موعد اجتماع اللجنة المالية لمناقشة عدد من المحاور المهمة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطنين.

وقالت التميمي في بيان، "بعد دعوتنا لاجتماع اللجنة المالية من اجل مناقشة عدة محاور حصلت موافقة اللجنة للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل المصادف 14 تموز لمناقشة المحاور الاتية واتخاذ القرارت الحاسمة بشأنها وهي: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتقرير المفصل الذي قدمته السيدة النائب بصدده، مستحقات المحاضرين المجانيين، مستحقات حملة الشهادات العليا، رواتب المنقولين الى وزارات اخرى، تعيين الطلبة الاوائل، اضافة اي محور اخر من قبل اعضاء اللجنة المالية".

واشارت التميمي الى انه "قد تم تقديم مقترح تعديل قانون التقاعد الى رئاسة مجلس النواب وتحويله الى اللجنة المالية بتاريخ 3 حزيران الماضي".

وطالبت "بصرف رواتب موظفي وزارة الصحة لكونهم في خط الصد الاول لمواجهة الوباء وموظفي وزارة الكهرباء ومنها شركة بغداد الذين لم يستلموا رواتبهم لـ 52 يوما في ظل ظروف قاهرة يعيشها المواطن".

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