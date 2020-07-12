2020/07/12 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل خمسة انتحاريين بمحاصرة وكر لهم جنوب غربي بغداد، مؤكدة استشهاد مقدم واصابة جندي اثناء العملية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن العراقي يعلن مقتل خمسة انتحاريين جنوب غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن العراقي يعلن مقتل خمسة انتحاريين جنوب غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).