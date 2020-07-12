حفل غنائي خاص للمصابين بكورونا في احدى مستشفيات بغداد

2020/07/12 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداقامت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، حفلاً غنائياً لمصابين بفيروس كورونا المستجد والملاكات الصحية في احدى مستشفيات العاصمة بغداد.وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام امير علي الحسون، إن الحفل تضمن مقاطع غنائية تراثية ومعزوفات، أضافت أجواء من الفرح والبهجة للمصابين والكوادر الصحية في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، من قبل عازفين من فرقة اوركسترا بغداد".

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