2020/07/12 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة : القبض على مطلوب قضائيا ينوي الخروج إلى البحر عن طريق زورق صيد عبر السيطرة البحرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 23:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة : القبض على مطلوب قضائيا ينوي الخروج إلى البحر عن طريق زورق صيد عبر السيطرة البحرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة : القبض على مطلوب قضائيا ينوي الخروج إلى البحر عن طريق زورق صيد عبر السيطرة البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).