الترند العراقي “يتسارع”.. المئات تقتحم حساب الكاظمي مطالبة بـ”دم الهاشمي”: سخرية تستهدف “وعد عدم النوم” قبل كشف “الجناة”

2020/07/12 | 23:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انطلقت تغريدات عديدة وبمشاركة واسعة، بوسم “قتلة الهاشمي وين” والذي من المفترض ان يحتل الترند العراقي خلال ساعات، فيما امتلأ الحساب الرسمي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتساؤل عن نتائج التحقيقات وكشف قتلة الخبير الامني هشام الهاشمي.شخبار اللجنة التحقيقية؟@MAKadhimi#قتله_الهاشمي_وين — 🇮🇶 𝕸𝖔𝕯𝖆𝕽 ♏ (@modar_84) July 12, 2020 ⏺️ شاركوا هذا الهاشتاك وفاء […]

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