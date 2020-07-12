وزير النقل يبحث مع شركة دايو الكورية إنجاز المشاريع بميناء الفاو

2020/07/12 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الاحد، مع وفد شركة دايو الكورية انجاز المشاريع المهمة في ميناء الفاو الكبير.

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