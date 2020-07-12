2020/07/12 | 23:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. مداهمة (نوعية) تسفر عن قتل (انتحاريين) وخسائر في صفوف القوات الامنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مداهمة (نوعية) تسفر عن قتل (انتحاريين) وخسائر في صفوف القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مداهمة (نوعية) تسفر عن قتل (انتحاريين) وخسائر في صفوف القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).