2020/07/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميناء يعلن الحداد على حارسه السابق نادي الكاظمية يؤهل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة بجهود ذاتية بغداد – الزمان أعلن نادي الكاظمية الرياضي، عن تأهيل ملعبه الكروي وقاعته المغلقة.وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الهيئة الادارية لنادي الكاظمية الرياضية بإعادة تأهيل ملعب فريقها الكروي الذي يشارك في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم والعـــمل على جعله […]

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