2020/07/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الحكم الدولي محمود نور الدين الشيخ سلمان يعزّي برحيل اللاعب كرّار إبراهيم بغداد – الزمان أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عميق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة العراقي كرار إبراهيم، حارس المرمى السابق لمنتـــــــخب العراق الأولمبي، والذي توفي يوم الخميس عن عــــــمر يناهز 25 عاماً.وقال الشيخ […]

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