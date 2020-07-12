2020/07/12 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون..بين الجوكر والذيل – عباس البخاتي من مساوئِ القدر أن يجدَ الإنسانُ نفسَهُ مرغماً، على تداولِ مفرداتٍ تعكس تدني مستوى الوعي لدى مطلقيها، بالرغم من عدم قناعته بالدوافع التي كانت سبباً لإطلاقها ولا الغايات التي ُيراد الوصول اليها جراء ذلك.الحديث عن بعض الفئات الاجتماعية ينبغي أن يكون حسب قدرها الذي تستحقه، بعد تأمل […]

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