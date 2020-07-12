2020/07/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الاحد، رحيل الفنان مهدي الحسيني.

وقالت النقابة في بيان، &qu...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان مهدي الحسيني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان مهدي الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).