وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني


وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني
2020/07/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن نقيب الفنانين جبار جودي، الاحد، وفاة الفنان مهدي الحسيني.

وقال جوزي في تصريح صحفي، ا...

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