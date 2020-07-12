وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

2020/07/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن نقيب الفنانين جبار جودي، الاحد، وفاة الفنان مهدي الحسيني.

وقال جوزي في تصريح صحفي، ا...





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