2020/07/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال جوزي في تصريح صحفي، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن نقيب الفنانين جبار جودي، الاحد، وفاة الفنان مهدي الحسيني.
وقال جوزي في تصريح صحفي، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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