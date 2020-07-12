وفاة موقوف في مركز شرطة بذي قار بعد اصابته بكورونا

2020/07/12 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاحد، بوفاة موقوف في مركز شرطة بذي قار بعد اصابته بكورونا.

وقال المصدر...





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