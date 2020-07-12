2020/07/12 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات البصرة تدعو شيوخ العشائر الى الابتعاد عن النزاعات العشائرية ولغة السلاح والقتل والتهديد والوعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/12 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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