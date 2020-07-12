وفاة الفنان مهدي الحسيني بجلطة قلبية

2020/07/12 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاحد، رحيل الفنان مهدي الحسيني أثر جلطة قلبية.

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