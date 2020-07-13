من التاريخ الى الجغرافية – حسين الصدر


من التاريخ الى الجغرافية – حسين الصدر
2020/07/13 | 00:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من التاريخ الى الجغرافية – حسين الصدر -1- هناك مَنْ يتوهم انَّ جميع مَنْ يُلقى القبض عليهم ليودعوا في غياهب السجون هم من الجناة الذين استحقوا السجن كعقوبة على ما اجترحوه…، وليس الأمر كذلك .

انّ هناك مَنْ يُلقى به في الزنزانات وليس عليه من جناية توجب ذلك .

-2- وقد قرأتُ قصةَ صاحبِ الجِمال […]

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