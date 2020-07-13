2020/07/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من التاريخ الى الجغرافية – حسين الصدر -1- هناك مَنْ يتوهم انَّ جميع مَنْ يُلقى القبض عليهم ليودعوا في غياهب السجون هم من الجناة الذين استحقوا السجن كعقوبة على ما اجترحوه…، وليس الأمر كذلك .انّ هناك مَنْ يُلقى به في الزنزانات وليس عليه من جناية توجب ذلك .-2- وقد قرأتُ قصةَ صاحبِ الجِمال […]

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