2020/07/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 40 سنة أخوة مع قاسم صالح – مظهر عارف بدات علاقتي الاخوية مع الدكتور العالم قاسم حسين صالح قبل 40 عاماً عندما كان يزورنا في صحيفة العراق ككاتب وكصديق حميم لمديرتحرير الصحيفة الدكتور العزيز سمير خيري توفيق التابعة (للحزبين الكرديين الديموقراطي الكردستاني والحزب الثوري الكردستاني لصاحبهما حزب البعث العربي الاشتراكي ) على وصف الشعب لهما […]

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