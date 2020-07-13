2020/07/13 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد الإطلاق الأربعاء المقبل أول مسبار عربي لإكتشاف المريخ محسن حسين امضيت الاسبوع الماضي في متابعة اول مشروع عربي لغزو الفضاء بعد ان تفضل المسؤولون عن المشروع في دبي بوضعي من بين الاعلاميين في العالم في برنامج لمتابعة المشروع.خلال هذه الايام كانت الاستعدادات الحكومية المكثفة تجري لإطلاق أول مهمة عربية إلى المريخ والان بدأ […]

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