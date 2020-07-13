الحشد يعلن الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا

2020/07/13 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاحد، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا.

وقالت ا...





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