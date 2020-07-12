مسؤول في السليمانية يتغلب على فيروس كورونا

2020/07/13 | 00:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء دوكان التابع لمحافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن شفاء القائممقام سيروان سرحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء عدد من الفحوصات التي كانت نتائجها سلبية

وجاء في بيان لاعلام القائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، ان القائممقام سيروان سرحد اصيب قبل مدة بفيروس كورونا المستجد بعد اجراء عدد من الفحوصات التي اكدت حمله للفيروس.

وقال البيان ان سرحد بدأ فور التأكد من الاصابة بحجر نفسه في منزله واتبع عددا من الإجراءات الوقائية والعلاجية، لافتا الى ان وضعه الصحي الحالي جيد جدا واستطاع التغلب على فيروس كورونا.

ولفت البيان الى ان سرحد سيستأنف مهام اعماله خلال الأيام القليلة المقبلة.

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