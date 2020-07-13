بالوثيقة.. الامر الديواني الخاص بتعيين الاعرجي مستشارا للامن الوطني

2020/07/13 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، نص الامر الديواني الخاص بتعيين قاسم الاعرجي مستشارا للامن الوطني.

وتضمن الامر "انهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشارية الامن الوطني وتعيين الاعرجي بدلا عنه".

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