نقابة الفنانين تنعى الفنان مهدي الحسيني

2020/07/13 | 00:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت نقابة الفنانين ، مساء الاحد، الفنان العراقي مهدي الحسيني.وقالت بيان النعي الذي اصدرته النقابة: “ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مهدي الحسيني والذي وافته المنية قبل قليل أثر جلطة قلبية”.وكانت الفنانة الاء حسين قد ذكرت في منشور على صفحتها في الفيسبوك انه “تم نقل الممثل مهدي الحسيني الى […]

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