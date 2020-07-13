نقابة الفنانين تنعى وفاة الفنان مهدي الحسيني وتبين سبب الوفاة

2020/07/13 | 00:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد توفي الفنان العراقي مهدي الحسيني مساء اليوم الأحد.وقال نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي في تصريح صحفي أن "الفنان مهدي الحسيني توفي نتيجة سكتة قلبية".يذكر ان الفنانة الآء حسين قالت في منشور على صفحتها في الفيسبوك، انه "تم نقل الممثل مهدي الحسيني الى مستشفى الكرخ أثر نوبة انخفاض حاد في الاوكسجين بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

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